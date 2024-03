Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,51 CNH liegt. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,3 CNH, was einem Unterschied von -8,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2,3 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie liegt bei 52,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und es wurde eine negative Änderung der Stimmung festgestellt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") zeigt sich, dass die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie mit einer Rendite von -15,15 Prozent mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Arzneimittel"-Branche liegt die Aktie ebenfalls mit 0,86 Prozent über der mittleren Rendite von -16,01 Prozent.

Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung der Aktie in Bezug auf ihre Entwicklung im vergangenen Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.