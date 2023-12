Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Saverone 2014":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI-Wert für Guangxi Wuzhou Zhongheng liegt bei 91,67, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,42 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Guangxi Wuzhou Zhongheng derzeit bei 2,59 CNH liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 2,52 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -2,7 Prozent zum GD200, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 2,66 CNH, was einen Abstand von -5,26 Prozent zur Aktie darstellt und somit als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Guangxi Wuzhou Zhongheng keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten keine auffälligen Tendenzen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion hingegen war erhöht, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangxi Wuzhou Zhongheng daher in diesem Bereich eine Bewertung von "gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Guangxi Wuzhou Zhongheng. In den letzten zwei Wochen waren weder besonders positive noch negative Themen bei den Diskussionen zu erkennen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der verschiedenen Analysekriterien für Guangxi Wuzhou Zhongheng, wobei sich eine neutrale bis schlechte Gesamteinschätzung ergibt.