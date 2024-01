Guangxi Wuzhou Zhongheng Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 2,59 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 2,53 CNH lag und somit einen Abstand von -2,32 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,66 CNH, was einer Differenz von -4,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Gesundheitspflege") ergibt sich, dass die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,08 Prozent erzielt hat, was 0,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,42 Prozent, wobei die Aktie aktuell 2,5 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und Buzz im Internet zeigen, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie langfristig sehr hoch ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Guangxi Wuzhou Zhongheng-Aktie liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.