Guangxi Wuzhou Communications-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse von Guangxi Wuzhou Communications zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,82 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,03 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangxi Wuzhou Communications basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 52,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität hoch ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung für Guangxi Wuzhou Communications abgeleitet.