Guangxi Wuzhou Communications Aktie: Bloß aufpassen!

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresleistung von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Guangxi Wuzhou Communications eine Rendite von 2,7 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -9,33 Prozent. Auch hier übertrifft Guangxi Wuzhou Communications mit einer Rendite von 12,03 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser hervorragenden Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Guangxi Wuzhou Communications geführt. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut". Tiefgreifende und automatisierte Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Guangxi Wuzhou Communications insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Sentiment und Buzz: Die Anzahl der Diskussionsbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Guangxi Wuzhou Communications können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine Einstufung als "Schlecht" erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls schlecht, wodurch eine Einschätzung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher für Guangxi Wuzhou Communications in diesem Punkt eine Einstufung von "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guangxi Wuzhou Communications heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine Bewertung von "Neutral" für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Guangxi Wuzhou Communications weder überkauft noch überverkauft (Wert: 62,15), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier von Guangxi Wuzhou Communications in diesem Abschnitt.