Guangxi Radio & Television Information Network Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Guangxi Radio And Television Information Network lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien zu Guangxi Radio And Television Information Network diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangxi Radio And Television Information Network-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 3,95 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,69 CNH deutlich darunter (-31,9 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (3,48 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,7 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Guangxi Radio And Television Information Network in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde auch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Guangxi Radio And Television Information Network herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch das Wertpapier ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Guangxi Radio And Television Information Network eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral" Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysen.