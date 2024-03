Guangxi Radio & Television Information Network Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung auf dem Markt wirkt sich oft auf die Aktienkurse aus, und nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten spielen dabei eine Rolle. Unsere Analysten haben sich die Guangxi Radio And Television Information Network auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die vorherrschende Stimmung überwiegend negativ ist. Zudem haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Auch die technische Analyse zeigt, dass die Guangxi Radio And Television Information Network derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 3,85 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,99 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -4,17 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie. Der RSI7 liegt bei 60 und der RSI25 bei 53,46, was auf eine neutrale Empfehlung für beide Zeiträume hinweist.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Guangxi Radio And Television Information Network daher ein "Neutral"-Rating auf mehreren Ebenen.