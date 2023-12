Guangxi Nanning Waterworks Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Aktie von Guangxi Nanning Waterworks wird derzeit aufgrund verschiedener Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs mit 5,54 CNH um +4,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,55 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Guangxi Nanning Waterworks im letzten Jahr eine Rendite von -0,4 Prozent erzielt, was 0,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -1,05 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 0,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Guangxi Nanning Waterworks. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Guangxi Nanning Waterworks wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen gehäuft, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Jedoch ergaben sich auch fünf Handelssignale, von denen fünf als gut und keines als schlecht bewertet wurden, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Guangxi Nanning Waterworks bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.