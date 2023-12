Guangxi Nanning Waterworks Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse von Guangxi Nanning Waterworks zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 5,34 CNH, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 5,35 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von nur 0,19 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,36 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit positiven Themen, die die Diskussion dominierten. Die statistische Auswertung historischer Daten ergab in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Kaufsignale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Guangxi Nanning Waterworks mit einer Rendite von 5 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungssektor liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.