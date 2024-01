Guangxi Nanning Waterworks Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Guangxi Nanning Waterworks-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 9, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 44,25, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Guangxi Nanning Waterworks-Aktie. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider. Die Analyse dieser Beiträge zeigt, dass insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dabei wurden 1 negatives und 1 positives Signal aus den sozialen Medien gewonnen. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung.

Im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche erzielte die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5 Prozent, während ähnliche Aktien im Branchendurchschnitt um 0,42 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,58 Prozent für die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 4,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie eine positive Bewertung hinsichtlich des RSIs, der Anleger-Stimmung und des Branchenvergleichs, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.