Guangxi Nanning Waterworks Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Guangxi Nanning Waterworks-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 32,12 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guangxi Nanning Waterworks ist positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und positiven Meinungen. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen insgesamt ein "Gut"-Signal, was auf eine positive Stimmung der Anleger hinweist.

Die technische Analyse der Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,18 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,52 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Guangxi Nanning Waterworks.