Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Guangxi Liuyao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Guangxi Liuyao damit um 2,29 Prozent über dem Durchschnitt (-2,58 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -8,92 Prozent, und Guangxi Liuyao liegt aktuell 8,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Guangxi Liuyao durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Guangxi Liuyao in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Guangxi Liuyao liegt bei 91,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 72,32 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht"-Niveau.