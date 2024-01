Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Guangxi Liuyao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,97 Prozent erzielt, was 0,23 Prozent über dem Durchschnitt (-2,2 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" von -7,75 Prozent, liegt Guangxi Liuyao aktuell 5,78 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangxi Liuyao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,59 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,7 CNH weicht somit um -13,39 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,17 CNH) liegt mit einer Abweichung von -7,29 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guangxi Liuyao-Aktie liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 65,39. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Guangxi Liuyao nach der RSI-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Guangxi Liuyao in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die gestiegene Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Guangxi Liuyao ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Guangxi Liuyao aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien auf dieser Stufe mit einem "Gut" eingestuft.