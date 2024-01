Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guangxi Liuyao bei 18,92 CNH liegt, was einer Entfernung von -13,13 Prozent vom GD200 (21,78 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,31 CNH, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -6,84 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Guangxi Liuyao als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Guangxi Liuyao in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf einen positiven Bereich hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell etwa gleich viel im Fokus der Anleger steht wie normal. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Guangxi Liuyao momentan überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 74,36 Punkten und einem 25-Tage-RSI von 72,46 Punkten. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Aktie in Bezug auf den RSI.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,29 Prozent erzielt, was 1,55 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,47 Prozent, und Guangxi Liuyao liegt aktuell 7,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.