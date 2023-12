Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Meinungen und Stimmungen von Anlegern zu Guangxi Liuyao werden auf Social-Media-Plattformen diskutiert. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da sie sieben positive Handelssignale ermittelt hat. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 7 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Aktie von Guangxi Liuyao wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Guangxi Liuyao wurde eine langfristige starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Guangxi Liuyao eine Rendite von -0,29 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,6 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Guangxi Liuyao eine Rendite von 7,31 Prozent erzielte. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Guangxi Liuyao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,96 CNH lag, was einer Abweichung von -9,65 Prozent entspricht und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (19,84 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,69 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangxi Liuyao-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.