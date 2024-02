Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Guangxi Liuyao-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt mit 17,95 CNH 14,24 Prozent unter dem GD200 (20,93 CNH), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 18,82 CNH, was zu einem Abstand von -4,62 Prozent führt und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 46,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, basierend auf 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über die Aktie war durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auf sozialen Medien zeigen sich überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch zeigen auch drei Schlecht-Signale, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Guangxi Liuyao bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, jedoch zeigt die technische Analyse gemischte Signale.