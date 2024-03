Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Guangxi Liuyao zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 21,34 CNH liegt, was einer Entfernung von +3,49 Prozent vom GD200 (20,62 CNH) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 18,64 CNH. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +14,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Guangxi Liuyao als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Guangxi Liuyao-Aktie momentan überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine deutlich bessere Rendite aufweist. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite von Guangxi Liuyao deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.