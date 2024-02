Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Guangxi Liuyao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,84 Prozent erzielt, was 7,13 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von -20,97 Prozent liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt die Rendite von Guangxi Liuyao bei -26,87 Prozent und somit aktuell 13,02 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Guangxi Liuyao-Aktie neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 20,97, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 53,3 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Guangxi Liuyao-Aktie mit einem Kurs von 18,35 CNH derzeit -1,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,95 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Guangxi Liuyao beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte negative Signale, und die Aktie erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde auch festgestellt, dass über Guangxi Liuyao weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.