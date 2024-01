Guangxi Liugong Machinery Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Unternehmen Guangxi Liugong Machinery bietet seinen Aktionären derzeit eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" konnte die Aktie von Guangxi Liugong Machinery in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 14,84 Prozent erzielen, was 13,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 1,38 Prozent für Maschinenunternehmen übertrifft Guangxi Liugong Machinery mit einer Rendite von 13,45 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Guangxi Liugong Machinery-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 7,13 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,74 CNH, was einer Abweichung von -5,47 Prozent entspricht und somit zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 6,46 CNH nahe am letzten Schlusskurs (+4,33 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer Aspekt, der in der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Sowohl der 7-Tage-RSI (49,06 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (37,57 Punkte) zeigen an, dass die Aktie von Guangxi Liugong Machinery weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls neutral bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dividendenrendite von Guangxi Liugong Machinery zwar etwas unter dem Branchendurchschnitt liegt, die Aktie aber insgesamt eine überdurchschnittliche Performance aufweist. In der technischen Analyse zeigt sich eine neutral bis negative Bewertung, während der Relative Strength Index auf eine neutrale Bewertung hinweist.