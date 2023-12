Guangxi Guiguan Electric Power Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Guangxi Guiguan Electric Power liegt bei 43,48 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,14 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangxi Guiguan Electric Power verläuft derzeit bei 5,61 CNH. Da der Aktienkurs bei 5,66 CNH lag, wird die Aktie ebenfalls als "neutral" eingestuft. Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 5,59 CNH, was einer Differenz von +1,25 Prozent entspricht und somit ein "neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Guangxi Guiguan Electric Power um mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Guangxi Guiguan Electric Power wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.