Guangxi Guiguan Electric Power Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Guangxi Guiguan Electric Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,41 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -0,08 Prozent, was bedeutet, dass Guangxi Guiguan Electric Power im Branchenvergleich um -5,32 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -0,08 Prozent im letzten Jahr, und Guangxi Guiguan Electric Power lag 5,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, beträgt bei Guangxi Guiguan Electric Power 72,73, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,07 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

Das Sentiment und der Buzz um Guangxi Guiguan Electric Power haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Guangxi Guiguan Electric Power diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, wodurch das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.