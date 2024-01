Guangxi Guiguan Electric Power Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Guangxi Guiguan Electric Power zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine "Neutral"-Bewertung für die Guangxi Guiguan Electric Power. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,61 CNH, während der Kurs der Aktie (5,69 CNH) um +1,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 5,64 CNH, was einer Abweichung von +0,89 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Redaktion hat zudem 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Guangxi Guiguan Electric Power im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,72 Prozent erzielt, was 6,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -0,08 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 6,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.