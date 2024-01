Guangxi Guiguan Electric Power Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der gleitende Durchschnittskurs der Guangxi Guiguan Electric Power beträgt derzeit 5,61 CNH, während der Aktienkurs bei 5,68 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von +1,25 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,59 CNH, was einen Abstand von +1,61 Prozent und ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger vornehmen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde bezüglich Guangxi Guiguan Electric Power. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Neutral" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Gesamtfazit führt, dass die Stimmung bezüglich Guangxi Guiguan Electric Power als "Gut" eingestuft werden muss.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass die Rendite von Guangxi Guiguan Electric Power mit 6,72 Prozent mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,04 Prozent hatte, liegt die Rendite von Guangxi Guiguan Electric Power mit 6,76 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangxi Guiguan Electric Power-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,05). Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Guangxi Guiguan Electric Power damit ein "Neutral"-Rating.