Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Guangxi Energy-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, und in diesem Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an zehn Tagen grün, ohne negative Diskussionen. An vier Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die automatische Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält die Guangxi Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Guangxi Energy als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 4 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangxi Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,93 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (3,27 CNH) weicht somit um -16,79 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird.

Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs (3,27 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Guangxi Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Guangxi Energy-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.