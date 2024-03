Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Guangxi Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -8,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,62 Prozent für Guangxi Energy bedeutet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die mittlere Rendite bei -8,43 Prozent, wobei Guangxi Energy 15,62 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Guangxi Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Guangxi Energy gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, weshalb das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Guangxi Energy aktuell mit dem Wert 31,43 weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was als Signal dafür gilt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten und Kommentare zu Guangxi Energy in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Guangxi Energy aufgegriffen. Insgesamt erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch sieben konkret berechnete Signale, aus denen sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergibt. Insgesamt wird Guangxi Energy hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.