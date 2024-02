Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger für Guangxi Energy haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. So erhält die Aktie von unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch in dieser Hinsicht wird Guangxi Energy mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Guangxi Energy ergibt sich ein RSI von 72,82, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,56, was eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur Stromversorger-Branche hat Guangxi Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,38 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +33,46 Prozent und somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangxi Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,93 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,02 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -17,03 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Guangxi Energy-Aktie somit sowohl in der Internet-Kommunikation als auch in der technischen Analyse und im Branchenvergleich überwiegend negative Bewertungen.