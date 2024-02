Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Guangxi Energy festgestellt. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Guangxi Energy wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangxi Energy bei 3,93 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 3,16 CNH gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,59 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3,6 CNH. Somit ist die Aktie mit -12,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls "Schlecht". Damit ergibt sich die Gesamtnote "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Guangxi Energy liegt bei 48,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,29, woraus sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die Diskussionen rund um Guangxi Energy in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Guangxi Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.