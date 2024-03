Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie der Guangxi Energy wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die technische Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie bei 3,95 CNH, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 3,51 CNH einen Abstand von -11,14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,44 CNH, was einer Differenz von +2,03 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

Nimmt man einen Branchenvergleich des Aktienkurses vor, so zeigt sich, dass die Rendite von Guangxi Energy mit 7,19 Prozent um mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,47 Prozent, während Guangxi Energy mit 14,66 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um die Einschätzung einer Aktie zu ermitteln. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Guangxi Energy veröffentlicht, was zu einem insgesamt positiven Anleger-Sentiment und einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal auf dieser Ebene führt.

Abschließend wird die Aktie der Guangxi Energy basierend auf dem Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 Wert liegt bei 35,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 Wert von 43,35 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.