Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Guangxi Energy liegt bei 30, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50,47, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Guangxi Energy bei 3,88 CNH, während der aktuelle Aktienkurs 3,78 CNH beträgt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 -2,58 Prozent beträgt. Der GD50 liegt bei 3,81 CNH, was zu einem Abstand von -0,79 Prozent führt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Guangxi Energy veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Analysen zeigen jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,27 Prozent erzielt, was 21,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.