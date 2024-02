Guangxi Fortune Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Inmyshow Digital zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 4,17 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Inmyshow Digital um -22,19 Prozent vom GD200 (6,49 CNH) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 5,45 CNH auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden auf analytischer Seite überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Inmyshow Digital, wobei die Anleger-Stimmung als "Gut" und die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.