Guangxi Fortune Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Inmyshow Digital zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 7,03 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 5,63 CNH liegt und somit einen Abstand von -19,91 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,26 CNH, was einer Differenz von -10,06 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 52,73, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend negative Meinungen, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Diskussionen der letzten Tage. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments, da vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.