Guangxi Fortune Aktie: Kaum zu glauben!

Sentiment und Buzz: Mithilfe unserer Analyse können starke positive oder negative Ausschläge in der Internetkommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Inmyshow Digital hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität für Inmyshow Digital in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb wir Inmyshow Digital eine "Gut"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Durch die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inmyshow Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7,22 CNH. Der letzte Schlusskurs (6,26 CNH) liegt jedoch deutlich darunter (Unterschied -13,3 Prozent), weshalb wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewerten. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (6,18 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,29 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Inmyshow Digital-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Die Aktie wird für die einfache Charttechnik somit insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Inmyshow Digital von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Schlecht". Zusätzlich wurden 4 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand von Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen. Der RSI der Inmyshow Digital liegt bei 75, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".