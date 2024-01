Guangxi Fortune Aktie: Jetzt wird es spannend!

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien ist die langfristige Analyse der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In der Analyse zeigte sich, dass bei Inmyshow Digital die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Inmyshow Digital liegt bei 5,87 CNH und zeigt eine Entfernung von -16,86 Prozent zum GD200 (7,06 CNH), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der bei 6,27 CNH liegt, deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -6,38 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs der Inmyshow Digital insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Zur Einschätzung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) als Indikator herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25, der bei 57,35 liegt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Inmyshow Digital eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Inmyshow Digital überwiegend negativ war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab drei "Gut" und zwei "Schlecht" Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit wird Inmyshow Digital hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.