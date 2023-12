Guangxi Fortune Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Tool, das in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Inmyshow Digital zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell 65,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 47,37, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Inmyshow Digital aktuell +2,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -9,93 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Inmyshow Digital zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Inmyshow Digital. Die neuesten Nachrichten der letzten Tage über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Inmyshow Digital daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die positive Richtung zeigte, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Inmyshow Digital von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.