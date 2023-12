Guangxi Fortune Aktie: Endlich geschafft?

Inmyshow Digital: Langfristige Stimmungsbildanalyse und technische Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Inmyshow Digital wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Hierbei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Inmyshow Digital in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert wurde. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, obwohl statistische Auswertungen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben haben. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inmyshow Digital führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse für Inmyshow Digital, wobei die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung langfristig betrachtet eine positive Tendenz aufweisen.