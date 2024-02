Mit Guangxi Donglin Wood Industry wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Guangxi Fenglin Wood Industry hat in letzter Zeit einen Kurs von 2,16 CNH erreicht, was einem Rückgang von -16,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -16,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Guangxi Fenglin Wood Industry beträgt 55, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Guangxi Fenglin Wood Industry um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt, bei einem Rückgang von -23,67 Prozent. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -24,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Aktie von Guangxi Fenglin Wood Industry um 0,98 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen bezüglich Guangxi Fenglin Wood Industry neutral. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen überwiegend negative Themen in Bezug auf Guangxi Fenglin Wood Industry diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung als "Schlecht". Somit ergibt sich, dass hinsichtlich der Stimmung die Guangxi Fenglin Wood Industry als "Schlecht" eingestuft werden muss.