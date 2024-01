Guangxi Donglin Wood Industry Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Guangxi Fenglin Wood Industry in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Meinungsäußerungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 4 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangxi Fenglin Wood Industry liegt bei 30, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 50 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie verläuft bei 2,61 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 2,78 CNH liegt, was einem Abstand von +6,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 2,74 CNH ergibt sich eine Differenz von +1,46 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Guangxi Fenglin Wood Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,75 Prozent erzielt, was 7,93 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -7,19 Prozent, wobei Guangxi Fenglin Wood Industry aktuell 7,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.