Guangxi Donglin Wood Industry Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Guangxi Fenglin Wood Industry. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Guangxi Fenglin Wood Industry von 2,31 CNH eine Entfernung von -10,12 Prozent vom GD200 (2,57 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 2,47 CNH, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guangxi Fenglin Wood Industry eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Guangxi Fenglin Wood Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Bei Guangxi Fenglin Wood Industry konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Guangxi Fenglin Wood Industry auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.