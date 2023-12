Guangxi Donglin Wood Industry Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Guangxi Fenglin Wood Industry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,61 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,66 CNH weicht nur um +1,92 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,69 CNH) zeigt mit einer Abweichung von -1,12 Prozent eine neutrale Bewertung der Aktie.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche hat die Guangxi Fenglin Wood Industry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,3 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Performance von 0,75 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -7,55 Prozent in der Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 8,3 Prozent über dem Durchschnittswert.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Guangxi Fenglin Wood Industry auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 65 Punkten und der RSI25 bei 52,54, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Guangxi Fenglin Wood Industry-Aktie damit insgesamt ein neutrales Rating basierend auf der technischen Analyse, der Branchenvergleich und der Anlegerstimmung.