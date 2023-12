Guangshen Railway Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Guangshen Railway hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 1,35 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Guangshen Railway eine Outperformance von +14,66 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor war die mittlere Rendite im letzten Jahr -0,43 Prozent, und Guangshen Railway hat hiermit um 16,45 Prozent über diesem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Guangshen Railway ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat die Aktie von Guangshen Railway in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Guangshen Railway daher als "Gut"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Guangshen Railway-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Guangshen Railway damit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangshen Railway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,98 CNH. Der letzte Schlusskurs (2,66 CNH) weicht somit um -10,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Guangshen Railway-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.