Guangshen Railway Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Guangshen Railway liegt bei 12,12, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,95 und zeigt daher eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger waren an neun Tagen positiv gestimmt und an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Guangshen Railway diskutiert. Basierend auf statistischen Auswertungen ergibt sich eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industrie" hat die Aktie von Guangshen Railway im letzten Jahr eine Rendite von 22,57 Prozent erzielt, was 42,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -11,03 Prozent, und Guangshen Railway liegt aktuell 33,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Guangshen Railway mit 2,9 CNH 3,97 Prozent unter dem GD200 (3,02 CNH) und wird daher als "neutral" eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 2,7 CNH, was einen Abstand von +7,41 Prozent bedeutet und somit ein "gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Guangshen Railway-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.