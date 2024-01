Guangshen Railway Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Guangshen Railway hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -0,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,57 Prozent im Branchenvergleich für Guangshen Railway. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 1,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangshen Railway 13,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Guangshen Railway derzeit mit 2,59 CNH -1,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei -13,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangshen Railway werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Guangshen Railway in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Guangshen Railway aktuell mit einem Wert von 40,91 weder als überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass der Titel weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit für die RSI die Einstufung "Neutral".