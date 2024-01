Guangnan Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Dividendenrendite von Guangnan beträgt aktuell 5,26 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,9 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -0,64 Prozent zur Guangnan-Aktie. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Guangnan-Aktie ein Durchschnitt von 0,59 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,57 HKD, was einer Differenz von -3,39 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 0,58 HKD erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Guangnan liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf 66,67 beläuft, führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Guangnan durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.