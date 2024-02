Guangnan Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Dividendenrendite von Guangnan beträgt derzeit 5,56 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,67 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangnan liegt bei 3,7, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Guangnan in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Guangnan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,82 Prozent, was einer Underperformance von -5,33 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Guangnan um 5,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.