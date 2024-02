Guangnan Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten, werden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Bei der Untersuchung der Aktie von Guangnan wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Guangnan zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Daher erhielt die Aktie von Guangnan bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Basierend auf diesem Wert von 3,83 ist Guangnan deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,56, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von Guangnan bedeutet. Daher wurde der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangnan-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von Guangnan ergibt eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guangnan.

Bei einer Dividende von 5,56 % ist Guangnan im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,97 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Daher lässt sich derzeit die Gesamtbewertung von Guangnan als "Neutral" ableiten.