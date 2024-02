Guanglian Aviation Industry Co Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Guanglian Aviation Industry-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 67. Auf dieser Basis wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (74,56) ist jedoch zu erkennen, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Guanglian Aviation Industry-Aktie derzeit bei 25,5 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 17,81 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -30,16 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 22,51 CNH ergibt sich eine negative Differenz von -20,88 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guanglian Aviation Industry diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Guanglian Aviation Industry negative Ausprägungen aufweisen. Die geringere Aktivität führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung, ebenso wie die negative Veränderung der Stimmungsrate. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz der Aktie.