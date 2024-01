Guanglian Aviation Industry Co Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guanglian Aviation Industry beträgt 44,3 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine neutrale Situation an. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate der Guanglian Aviation Industry über einen längeren Zeitraum lassen auf eine erhöhte Aktivität und positive Veränderungen schließen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an einigen Tagen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guanglian Aviation Industry mit -9,81 Prozent Entfernung vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 24,65 CNH auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand -1,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.