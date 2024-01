Guanghui Logistics Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Guanghui Logistics war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Diskussionen im Vordergrund standen und nur an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verliehen. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was jedoch der Gesamtbewertung nicht schadet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Guanghui Logistics-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,61 CNH, was einem Unterschied von +10,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6,88 CNH entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,97 CNH um +9,18 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guanghui Logistics-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 30,77 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guanghui Logistics.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was kaum identifizierbare Änderungen zur Folge hatte. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild für Guanghui Logistics.