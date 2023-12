Guanghui Logistics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt dabei Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Guanghui Logistics auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,08 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 42,53, was darauf hindeutet, dass Guanghui Logistics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird das Wertpapier also mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien sind ebenfalls wichtige Indikatoren. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Guanghui Logistics deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat zugenommen. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guanghui Logistics eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse. Der Durchschnitt der Guanghui Logistics-Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,94 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 6,98 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz und führt daher zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Guanghui Logistics für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.