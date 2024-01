Guanghui Logistics Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Guanghui Logistics ist in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Diskussionen ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Guanghui Logistics insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Guanghui Logistics-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,88 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,61 CNH lag, was einer Abweichung von +10,61 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Aktie auch kurzfristig eine positive Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guanghui Logistics-Aktie zeigt einen Wert von 47, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (30,77) führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guanghui Logistics.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine langfristig starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.